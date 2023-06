09h47 : Double mensonge de Gérald Darmanin sur les décès pour refus d’obtempérer

Lors des questions au gouvernement, le ministre de l’Intérieur a affirmé que « depuis la loi de 2017 » sur la sécurité publique régissant la légitime défense et l’emploi des armes par la police, « il y a eu moins de tirs et moins de cas mortels qu’avant » lors de cas de refus d’obtempérer. Doublement faux, comme le souligne le journal Libération, qui a compilé les chiffres de l’IGPN et des travaux de chercheurs. Ainsi, l’usage des armes par la police contre un véhicule a augmenté de 39 % entre la période 2012-2016 et 2017-2021, et le nombre de personnes tuées a été multiplié par cinq.