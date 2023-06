Le 9 octobre dernier à Saintes (Charente-Maritime), un adolescent de 16 ans était avec des amis dans un manège quand tout d’un coup, il fut éjecté de l’attraction. Le jeune homme décédera quelques jours plus tard des suites de ses blessures. A la suite de cela, les exploitants du manège avaient été mis en examen pour homicide involontaire.

Ce lundi, un contrôleur technique, un Corrézien âgé de 61 ans, a été « mis en examen des chefs d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence et pour mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence », apprend-on dans les colonnes de Sud Ouest.

Une interdiction de travailler comme contrôleur technique de manèges

Dans un communiqué, le parquet indique que l’enquête a permis de pointer du doigt « des graves manquements dans l’entretien et la maintenance du manège ainsi que dans les contrôles de vérification périodique prescrits par la réglementation ».









Le technicien a été placé « sous contrôle judiciaire avec notamment obligation de payer un cautionnement », ne peut entrer en contact « avec les autres mis en examen [les exploitants du manège] » et a l’interdiction « d’exercer l’activité professionnelle de contrôleur technique de manèges et attractions foraines ».