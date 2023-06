Deux décès en l’espace de 2 heures 30 dans deux communes voisines. Le monde du cyclisme a été endeuillé ce dimanche sur les routes de Loire-Atlantique. La première intervention des pompiers a eu lieu vers 11h30 au niveau du pont de la commune de la Chevellerais, située au nord de Nantes. Alors qu’il faisait une sortie loisir en VTT, un homme de 46 ans a fait un arrêt cardiorespiratoire, a-t-on appris auprès du Service départemental d’incendie et de secours. Malgré les tentatives pour le réanimer, le quadragénaire est décédé.

Deux heures plus tard, un autre cycliste a perdu la vie dans la commune voisine de Blain. Également victime d’un arrêt cardiorespiratoire, l’homme participait à une course de vélo et était âgé de 50 ans.