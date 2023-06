Au lendemain de l’explosion qui a touché le 5e arrondissement de Paris, les pompiers ont dû intervenir en force à Chambéry. Ce jeudi, vers 12h30, un important incendie s’est déclaré dans un parking dans le quartier du Covet, dans cette ville de Savoie, rapporte France Bleu.

Une centaine d’habitants ont dû être évacués à cause de l’incendie et 12 engins et 60 pompiers ont dû être mobilisés. Le bilan provisoire est de 19 blessés légers, touchés par les fumées.

Les explosions des pneus

Les explosions très impressionnantes entendues par des riverains auraient été causées des véhicules du parking souterrain. Sous l’effet de la chaleur, les pneus des voitures ont éclaté. Le feu a été circonscrit en début d’après-midi. L’origine des flammes n’a pas encore été déterminée.

Chambéry : les images tournées par un voisin du parking de la rue de l'Iseran où un incendie s'est déclaré. On entend plusieurs explosions. pic.twitter.com/0uQQsyKz1A — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) June 22, 2023



Toutefois, une enquête a été ouverte pour dégradation de biens par incendie, selon le procureur de la République, cité par France Bleu. De leur côté, les habitants évacués n’ont pas pu regagner leurs domiciles mais une salle a été ouverte dans la mairie de quartier, place Grenette, afin d’accueillir les personnes évacuées.