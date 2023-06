Qu’est-il arrivé à Thomas Le Goff ? Ce jeune homme de 17 ans, habitant à Angers (Maine-et-Loire), est porté disparu depuis près d’une semaine. Mercredi, la police du Maine-et-Loire, qui a jugé sa « disparition inquiétante », a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver l’adolescent. Ce dernier « n’a pas regagné son hébergement sur Angers depuis le 16 juin ».

« Susceptible de fréquenter le centre-ville », Thomas Le Goff mesure 1,65 m, et est de corpulence normale. Ses cheveux sont bruns, raides et courts, et ses yeux de couleur marron. Il porte des baskets Nike noires et blanches et un jogging noir, précise la police. Signe particulier : il marche en boitant.

Les éventuels témoins peuvent prendre contact avec le commissariat d’Angers au 02 41 57 52 00 ou composer le 17.