Explosion à Paris EN DIRECT : Les recherches dans les décombres sont terminées, annonce la Ville de Paris…

05h40 : L’origine de l’explosion toujours inconnue

« Il n’y a eu aucune alerte précédant cette explosion. Nous ne connaissons pas son origine », a déclaré mercredi le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, lors d’un point presse au côté de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Pour tenter de comprendre les causes du drame, des experts du Laboratoire central de la préfecture de police ont été dépêchés sur place. Plusieurs témoins et riverains disent avoir senti une odeur de gaz et entendu une « grosse explosion ».