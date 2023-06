Explosion à Paris EN DIRECT : 7 personnes en urgence absolue et 9 en urgence relative…

18h50 : La procureure de Paris s’explique

« Nous allons nous interroger sur une imprudence individuelle qui aurait conduit à une mise en danger délibérée qui aurait conduit à cette explosion », explique Laure Beccuau, la Procureure de la République de Paris pour justifier la qualification retenue de « blessures involontaires entrainant plus de 3 mois d'ITT par manquement à des mesures de sécurité ». Cette qualification « peut évoluer », souligne la procureure, au fil de l'enquête et des auditions. Comme souvent, la qualification retenue au départ est la plus grave envisageable dans ces circonstances, quitte à l'alléger par la suite.