Un officier de police de la sûreté départementale s’est suicidé mardi dans les locaux du commissariat de Toulon avec son arme de service, a-t-on appris auprès du parquet de Toulon. Il s’agit du deuxième fonctionnaire à mettre fin à ses jours dans les locaux du commissariat en quatre mois.

« Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises » de ce drame, a indiqué dans un communiqué le procureur de la République, Samuel Finielz. « Il n’y a pas d’élément particulier qui ressorte des premiers éléments de l’enquête sur les raisons qui l’ont poussé à cet acte », a-t-il précisé.

Un précédent en février

Le policier était âgé de 51 ans et père de trois enfants. « L’ensemble du tribunal judiciaire s’associe à la peine et la douleur de ses proches et de ses camarades de travail, » a poursuivi le procureur.

En février, un enquêteur de la police judiciaire s’était déjà suicidé dans son bureau du commissariat de Toulon, lui aussi avec son arme de service, à son retour de vacances.