Dans les abysses, le silence. Le Titan ne répond plus. Un petit sous-marin touristique avec cinq personnes à son bord a disparu alors qu’il se lançait à l’exploration de l’épave du Titanic. L’engin a cessé d’émettre, dans une région reculée de l’océan Atlantique au large de l’Amérique du Nord. Mais que s’est-il passé ? Qui était à son bord ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Que s’est-il passé ?

Difficile de savoir avec exactitude ce qu’il est advenu du sous-marin. Une mission visitant le Titanic était « en cours », du 12 au 20 juin. Le seul appareil de l’entreprise capable d’aller à la profondeur du Titanic est le Titan. Il s’agit d'« un submersible conçu pour emmener cinq personnes à des profondeurs de 4.000 mètres », avec une autonomie de 96 heures pour un équipage de cinq personnes.

Mais dimanche, les autorités ont été averties par l’opérateur de l’engin, OceanGate Expeditions, qu’il n’avait plus donné signe de vie. Sans avoir étudié l’engin lui-même, Alistair Greig, professeur d’ingénierie marine au University College London, a évoqué deux théories possibles sur la base des images de l’appareil publiées par la presse.

Il estime que s’il a eu un problème d’électricité ou de communication, il pourrait être remonté à la surface, flottant « en attendant d’être retrouvé ». « Un autre scénario est que la coque a été compromise », et qu’il y ait eu une fuite. « Alors le pronostic n’est pas bon », a-t-il ajouté.

Quelles recherches sont en cours ?

Depuis qu’elles ont été alertées, les autorités s’échinent à retrouver le petit sous-marin et ses occupants. Ce mardi, les garde-côtes américains et canadiens poursuivent les opérations de recherche. « Nous travaillons très, très dur » pour le retrouver, a assuré le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains lundi. Selon lui, les recherches, en surface et sous l’eau, concernent une région « à environ 1.450 km à l’est de Cape Cod, à une profondeur d’environ 4.000 m ».

Deux avions, un C-130 américain et un P8 canadien équipé d’un sonar capable de détecter les sous-marins, sont engagés dans les recherches, selon les garde-côtes américains. Les recherches aériennes, infructueuses durant toute la journée, ont été suspendues pour la nuit, lundi soir. Le navire Polar Prince, duquel est parti le submersible, et une unité de la garde nationale ont toutefois continué d’effectuer des recherches en surface dans la soirée.

Le temps est désormais un facteur critique pour retrouver les passagers du sous-marin. « C’est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone », a expliqué John Mauger, estimant que le submersible disposait encore lundi de réserves d’oxygène de 70 heures ou plus. Selon les premières estimations, les passagers du submersible devraient manquer d’air dans le pire scénario mercredi à 11 heures et dans le meilleur jeudi en début d’après-midi.

Qui était à son bord ?

Selon l’opérateur, un pilote et de quatre autres personnes était à bord. Parmi les passagers se trouve notamment l’homme d’affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding, 58 ans, PDG de l’entreprise de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï. L’homme d’affaires a annoncé samedi sur les réseaux sociaux qu’il faisait partie de l’équipage, ajoutant qu’il était « fier » de participer à cette mission. Hamish Harding est familier des explorations extrêmes qui lui ont valu plusieurs records au Guinness. Il est notamment allé dans l’espace il y a un an, à bord de la fusée de Blue Origin, New Shepard. En mars 2021, il a plongé avec un autre explorateur, Victor Vescovo, au plus profond de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l’océan connue à ce jour.

Shahzada Dawood, vice-président du conglomérat Engro basé à Karachi, dans le sud du Pakistan, et son fils Suleman sont aussi à bord du submersible, a indiqué leur famille dans un communiqué. Engro a des investissements dans plusieurs secteurs d’activité : l’énergie, l’agriculture, la pétrochimie et les télécommunications. Le père de Shahzada, Hussain Dawood, est régulièrement cité par la presse pakistanaise parmi les hommes les plus riches du pays.

Le spécialiste français du Titanic, l’océanographe Paul-Henry Nargeolet, faisait également partie de l’expédition, selon le post de Hamish Harding, PDG d’Action Aviation, une entreprise de vente de jets privés basée à Dubaï. Le contre-amiral Mauger, des garde-côtes américains, n’a toutefois pas voulu donner d’informations officielles sur les personnes se trouvant à bord « par respect pour les familles ».