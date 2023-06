Le maire de Lauris et sa majorité au conseil municipal de cette petite commune du Vaucluse ont décidé de démissionner ce lundi après l’agression d’un de ses adjoints, a appris 20 Minutes Marseille auprès de l’édile, confirmant une information de France Bleu Vaucluse. « On veut dire stop, explique André Rousset. Il ne pas faut pas laisser passer quelque chose comme ça. On ne frappe pas un élu, on ne frappe pas la maîtresse, on ne frappe pas un policier. Ce n’est pas avec des discours mais avec des actes que l’on va élever nos enfants. Ce n’est pas une décision prise sous la colère, mais mûrement réfléchie. Qu’est-ce que c’est que cette société qui part en live ? »

Le 13 juin dernier, l’adjoint au maire délégué à la voirie Thierry Dernis a été agressé par un de ses administrés alors qu’il lui rendait visite à son domicile, inondé après les intempéries qui ont frappé la commune. « Après une intervention du syndicat des eaux, l’adjoint s’est rendu sur place pour savoir si tout s’était bien passé et ce monsieur lui a sauté dessus pour le frapper. »