Didier Berton, un ancien candidat de l’Amour est dans le pré, est décédé ce vendredi lors d’un accident avec son tracteur. L’information de Midi Libre a été confirmée par M6 le compte Instagram dédié à l’émission. « C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Didier, agriculteur de la saison 6 de L’amour est dans le pré, évoque la chaîne. Toute la famille ADP, M6 et les équipes de Fremantle [producteur de l’émission] présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et à ses proches ».

L’agriculteur état en train de travailler dans ses vignes, à Capestang, dans l’Hérault, lorsque son tracteur aurait basculé d’une terrasse et l’aurait écrasé. Des voisins, qui ont entendu une explosion, ont découvert le tracteur en feu. L’enquête devra déterminer l’origine de son décès.

L’agriculteur n’avait pas trouvé l’amour, mais une amitié solide

Viticulteur et maraîcher, cet habitant à Montady, près de Béziers, avait participé à la saison 6 de L’Amour est dans le pré, en 2011. Pour lui, malheureusement, l’émission n’avait débouché sur aucune relation amoureuse. Mais cette aventure télévisuelle s’était soldée par une amitié solide avec Jean-Michel Claveau, un autre candidat de cette saison, qui élevait alors des vaches en Indre-et-Loire.