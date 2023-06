Les deux petits, nés en avril, n’ont pas survécu. Le zoo de Planckendael, près d’Anvers en Belgique, a annoncé une triste nouvelle lundi. La lionne Lorena a tué ses deux lionceaux asiatiques, âgés de seulement deux mois. La mère a attaqué ses petits après leur vaccination contre la panleucopénie, potentiellement mortelle chez les félins.

« Tous les lionceaux sont vaccinés à l’âge de huit semaines. Avec les lions d’Afrique, ça s’est toujours bien passé », note le zoo dans un communiqué publié sur Facebook. Mais Lorena a « mortellement blessé ses petits ». « Dans la nature, les lionnes mordent leurs petits à morts quand ils remarquent qu’ils sont malades ou faibles », explique le zoo.

Des recherches en cours

« Les soignants ont le cœur brisé », souligne la structure belge qui assure qu’une enquête est en cours afin de déterminer dans quelle mesure il s’agit d’un incident individuel ou une particularité des lionnes asiatiques. La lionne Lorena a déjà eu trois petits en 2016 et, il y a deux ans, elle a tué l’un de ses lionceaux.

« Nous mènerons des recherches approfondies (…) afin de contribuer davantage à la survie de cette espèce en voie de disparition et des générations futures », assure le zoo de Planckendael. Le lion asiatique a pratiquement disparu au XXe siècle, à cause de la chasse et de la destruction de son habitat.