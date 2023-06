On en sait un peu plus ce mercredi soir, sur les circonstances qui ont amené un policier à ouvrir le feu sur un automobiliste, entraînant le décès de celui-ci, ce mercredi matin vers 4 heures, à Saint-Yrieix-sur-Charente, dans la banlieue d’Angoulême (Charente).

Pourquoi les policiers ont-ils voulu intercepter ce conducteur ?

Le parquet d’Angoulême indique qu’une patrouille de police de nuit a repéré vers 4 heures, avenue de Lattre de Tassigny à Angoulême, « un véhicule Peugeot 307 zigzaguant, signaux lumineux en fonction. » Les policiers décident de le contrôler. « Invité à se stationner, le conducteur refuse d’obtempérer, le véhicule est alors pris en charge en allure réduite en direction du quartier Saint-Cybard », explique la procureure Stéphanie Aouine. Une autre patrouille de police, arrivée en soutien, tente une première fois de l’intercepter. Le conducteur accélère et prend la direction de Saint Yrieix, puis le véhicule s’immobilise à un feu rouge, à l’angle de la route de Royan et de l’échangeur de la RN10. « Les deux véhicules de police se positionnent alors pour procéder à l’interpellation du conducteur. »

Pourquoi un des policiers a-t-il ouvert le feu ?

Un policier met en place le Dispositif d’Interception des Véhicules Automobiles (Diva), mais « le conducteur enclenche la marche arrière ». Il repart ensuite en avant en braquant ses roues à gauche, « orientant le nez du véhicule vers un autre policier qui s’approchait de lui pour procéder à son interpellation. » Ce policier, touché aux jambes lors de cette manœuvre, « fait usage simultanément de son arme de service à une reprise. » Le conducteur continue sa route, son véhicule passe sur le Diva et crève les deux pneus côté droit. Quelque 150 mètres plus loin, il dévie sa trajectoire et finit sa course dans le mur d’une habitation. « C’est en procédant à son interpellation que les policiers constatent une blessure par balle au niveau du haut du corps, poursuit la procureure de la République. Il est fait immédiatement appel aux secours, mais les manœuvres de réanimation resteront infructueuses. » Le décès est constaté à 4h25. Le policier blessé a été pris en charge par les secours et transporté au centre hospitalier d’Angoulême

Qui était cet automobiliste ?

Il s’agit d’un jeune homme de 20 ans né en Guinée, demeurant à Angoulême. « Il était inconnu des services de police et de justice » assure le parquet d’Angoulême. « Des vérifications sont en cours s’agissant de la situation administrative de son véhicule. »

Quelle suite judiciaire sera donnée à l’affaire ?

Des constatations techniques ont été réalisées sur place au cours de la matinée, en présence notamment du médecin légiste de l’Institut Médico-Légal de Poitiers et des personnels de l’Identification judiciaire. Deux procédures ont été ouvertes : l’une portant sur des faits qualifiés à ce stade de refus d’obtempérer et de violences avec arme confiée à la police judiciaire de Limoges, l’autre du chef d’homicide volontaire confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) de Bordeaux. Des auditions sont en cours. L’autopsie de la personne décédée sera réalisée jeudi.