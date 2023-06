Le journaliste Mohamed Sifaoui, coresponsable de la principale association bénéficiaire du Fonds Marianne de lutte contre le « séparatisme », est auditionné mercredi matin par la police. Cette audition avait été annoncée mardi par Me Bernard Benaiem, après la perquisition du domicile de Mohamed Sifaoui par les enquêteurs de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), en charge des investigations.

« Il est important qu’il puisse être auditionné rapidement et démontrer, comme il l’a toujours dit, qu’il n’avait rien à se reprocher dans cette affaire », avait alors indiqué Me Benaiem, rappelant « le combat contre l’islam politique depuis trente ans » de son client. Le régime de l’audition libre, dite aussi suspect libre, permet d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue. Me Benaiem a précisé à l’AFP qu’il assistait Mohamed Sifaoui lors de cette audition.

Des subventions de 355.000 euros

Dans cette affaire, un juge d’instruction est chargé depuis le 4 mai d’une enquête pour « détournement de fonds publics, détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d’intérêts relative à la gestion du fonds Marianne ». Mohamed Sifaoui était l’un des deux porteurs du projet de l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), association lauréate qui a bénéficié de la plus grosse somme de ce fonds (355.000 euros).

Lancé le 20 avril 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, après le choc causé par l’assassinat du professeur Samuel Paty, ce fonds, initialement doté de 2,5 millions d’euros, visait à financer des associations promouvant les valeurs de la République pour lutter contre le « séparatisme » et l’islam radical sur les réseaux sociaux.

L’actuelle secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire est entendue mercredi matin par la commission d’enquête du Sénat sur cette affaire. L’audition par les sénateurs de Mohamed Sifaoui, prévue mardi mais reportée en raison de la perquisition, se tiendra jeudi.