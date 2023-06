Pour deux des trois plages de Menton (Alpes-Maritimes) fermées depuis dimanche dernier et la découverte d’une pollution aux hydrocarbures, les voyants sont revenus au vert. Elles peuvent rouvrir. Mais celle du Gorbio va encore rester « interdite à la baignade, la qualité de l’eau n’étant pas revenue à la normale », indique la municipalité ce vendredi.

Des traces « d’irisation de surface et quelques résidus solides en suspension » avaient été observées « sur une longueur de 300 mètres » et à seulement « 20 mètres du bord » dimanche dernier dès 15 heures, avait indiqué la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour des raisons de sécurité sanitaire, la mairie avait rapidement signé un arrêté d'« interdiction temporaire de baignade et d’activités nautiques ».









L’origine de cette pollution reste indéterminée. La mairie de Menton a décidé de porter plainte contre X. Selon elle, il pourrait s’agir « à première vue », de « rejets en mer » effectués par un bateau. Un dégazage sauvage arrivé jusque sur la côte.