Jamel Y., le père de la fillette enlevée mardi à Dunkerque, suspecté d’avoir tué sa compagne par strangulation, est toujours en Italie et sera de retour en France « d’ici quelques semaines ou maximum quelques mois », a annoncé, ce vendredi, le procureur de Dunkerque. Il devrait ainsi pouvoir être présenté « aux juges d’instruction saisis », a ajouté Sébastien Piève.

Dans le cadre de la coopération européenne policière et judiciaire, « le mis en cause a été interpellé en Italie, à Civitavecchia », au nord-ouest de Rome, jeudi « vers 16h30 », a affirmé le procureur, qui a ouvert une information judiciaire. La petite fille, issue d’une première union de Jamel Y., a été retrouvée saine et sauve.

Le « projet de gagner la Tunisie »

Selon le parquet, l’homme s’est enfui vers l’Italie avec sa fille peu de temps après la mort de sa compagne, dont le corps sans vie avait été découvert, mercredi après-midi, par la police de Dunkerque, alertée par sa mère qui « s’inquiétait » de son silence. L’homme avait « vraisemblablement comme projet de gagner la Tunisie, pays dont il est originaire », a indiqué le procureur.





Une enquête en flagrance pour « homicide volontaire par conjoint » et « enlèvement d’un mineur de 15 ans » avait alors été ouverte. Deux enfants, âgés de deux ans et sept mois, étaient présents au domicile de la mère. Un troisième de sept ans était chez sa grand-mère.

« Une course contre la montre »

Une alerte enlèvement pour retrouver la fillette et son père avait été lancée, mercredi soir, 24 heures après sa disparition. Cette enquête fut « une course contre la montre », a souligné Magali Caillat, directrice zonale de la police judiciaire. « Une centaine de policiers ont été engagés, une dizaine de perquisitions ont été opérées et une cinquantaine de personnes ont été entendues », a-t-elle détaillé. Au total, « plus de 300 appels ont été reçus et 72 témoignages vérifiés » dont un usager du train Dunkerque Arras, « qui a apporté beaucoup d’éléments » selon le procureur.

Devant l’immeuble de la famille, dans un quartier populaire de Dunkerque, des voisins avaient raconté entendre régulièrement « des bagarres » et « des cris » dans l’appartement familial, décrivant un homme violent envers sa compagne.