L’air de rien, Henri a pris tous les risques jeudi. Le jeune homme, 24 ans, a mis en fuite l’agresseur du parc d’Annecy, qui venait de poignarder quatre enfants… avec son seul sac à dos. Sur les vidéos de témoins, on le voit poursuivre l’homme au couteau, sans agressivité ni violence. Juste ce qu’il fallait pour l’éloigner de l’aire de jeu le temps que la police intervienne. La lame du couteau ne passe d’ailleurs pas loin d’Henri par moments, qui se défend en agitant son sac à dos devant lui.

Henri était en fait là un peu par hasard. Ou pas, selon lui. « Sur mon chemin des cathédrales, j’ai croisé le sentier du sang et j’ai été poussé intérieurement à agir, à défendre le pur innocent », professe-t-il sur Cnews. Le jeune homme, catholique pratiquant, a entamé fin mars un tour de France des cathédrales à pied, commencé dans le Vaucluse. Jeune diplômé de management international, il « loge chez l’habitant », racontait-il dans le Dauphiné Libéré la semaine dernière. Il documente son périple et partage sa passion pour le patrimoine religieux sur un site Internet et son compte Instagram, « Le Chant des cathédrales », sur lequel il avait publié une story vers 9 heures jeudi matin au bord du lac d’Annecy, quelques minutes avant l’attaque.

Rencontre avec Emmanuel Macron

Après l’interpellation du suspect, Henri a rapidement indiqué sur sa page Facebook qu’il allait « bien » et devait témoigner à la préfecture, avant de remercier ses soutiens dans une nouvelle story Instagram vers 19 heures. « Je pense particulièrement aux victimes et leurs parents. J’espère qu’ils s’en sortiront », écrit-il sur ses réseaux sociaux. « Ce qui m’a poussé, c’est la grandeur dont je me nourris dans les cathédrales que je traverse », témoigne-t-il sur CNews.









« J’ai eu peur pour ma vie mais j’ai surtout eu peur pour celle des autres », explique-t-il. « J’ai beaucoup entendu le terme de héros national mais ce n’est pas vrai, j’ai agi comme tout Français l’aurait fait », assure-t-il plus tard sur BFMTV. Henri rencontrera dans la journée le président Emmanuel Macron, venu auprès des victimes, a indiqué l’Elysée. Sur les vidéos des témoins, on voit également une femme repousser l’assaillant de ses mains au-dessus d’une poussette. Mais elle reste, pour l’heure, anonyme.