Cinq surveillants de prison ont été blessés par un détenu au sein de la prison de Béziers, dans l’Hérault. « Des surveillants ont été victimes d’un véritable guet-apens de la part d’un détenu, dénonce David Parmentier, secrétaire Local Ufap du centre pénitentiaire de Béziers. Depuis quelque temps déjà les Personnels alertaient sur le comportement potentiellement agressif de cet individu. »

Selon le syndicat, le détenu aurait prétexté un problème dans sa cellule pour y faire venir un surveillant qu’il aurait alors agressé. Quatre agents venus en renforts auraient également été blessés par le détenu et les morceaux de verre « délibérément éparpillés au sol ».

De plus en plus de détenus souffrants « de troubles psychiatres »

« Nos détentions sont gangrenées par une frange de la population pénale de plus en plus violente pour beaucoup souffrant de troubles psychiatriques. A cela s’ajoutent des conditions de travail difficile par manque d’effectifs de tous corps et tous grades », estime le syndicat dans un communiqué.