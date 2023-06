L’attaque n’a duré qu’une poignée de secondes mais elle laisse, selon les mots d’Emmanuel Macron, « la Nation sous le choc ». Ce jeudi matin, un homme a poignardé six personnes, dont quatre enfants en bas âge, sur une aire de jeux d’Annecy, à quelques pas du lac, a-t-on appris auprès de la préfecture de Haute-Savoie. Le pronostic vital de deux enfants, ainsi que celui d’un adulte, est, à l’heure actuelle, toujours engagé. Toutes les victimes ont été évacuées vers des hôpitaux autours.

Que s’est-il passé ?

Selon les premiers éléments, l’homme aurait fait irruption vers 9h40 dans une petite aire de jeux située sur le Pâquier, une vaste étendue piétonne devant le lac d’Annecy. Il aurait alors, pour une raison inconnue, poignardé quatre enfants: un frère et une soeur, une fillette allemande et un garçonnet anglais. Sur des images de l’attaque, publiées sur les réseaux sociaux, on le voit courir dans ce petit parc, déterminé, semblant clairement chercher des enfants, repoussant les adultes qui essayent de s’interposer, poussant une femme qui protège une poussette. Les jeunes victimes seraient âgés de 2 à 3 ans. Il s’en est également pris à deux hommes.

L’homme a pris la fuite en sautant par-dessus les barrières, poursuivi par un homme qui cherche à l’arrêter, mais a été interpellé moins de cinq minutes plus tard par un équipage de police. On ignore s’il a été blessé lors de son arrestation.

Que sait-on de l’assaillant ?

Selon les premiers éléments, le principal suspect, Abdalmasih H., âgé de 31 ans, était jusqu’alors inconnu des services de police et des renseignements. Ce ressortissant syrien, né en octobre 1991, a pu être identifié grâce à un permis de conduire retrouvé sur lui, précise une source proche de l’enquête. Il était arrivé légalement en France en fin d’année dernière après avoir résidé en Suède pendant près de dix ans, indique à 20 Minutes une source proche du dossier. L’homme était marié à une Suédoise et avait un enfant de 3 ans, précise cette source. Tous deux sont restés là-bas

Le 28 novembre 2022, il avait déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofrpa), mais celle-ci lui a été refusée car il avait déjà obtenu ce statut en Suède en 2013. Un tel statut ne peut en effet pas être obtenu dans deux pays différents. En revanche, cela ne l’empêchait d’être en France de manière légale. Sur sa déclaration, il s’était déclaré en tant que Chrétien de Syrie, et une croix a été retrouvée sur lui lors de son interpellation.

Quelles sont ses motivations ?

Pour l’heure, on ignore tout des raisons qui ont poussé cet homme à commettre un tel acte. Le parquet national antiterroriste ne s’est pour l’heure pas saisi des faits, mais il a indiqué à 20 Minutes « étudier la situation ». L’enquête reste pour l’instant sur le ressort du parquet d’Annecy. Une conférence de presse doit se tenir en début d’après-midi à la préfecture.





Une cellule d’information au public a été activée à la préfecture de la Haute-Savoie. Elle est joignable au 04 50 33 61 33.