Onze personnes ont été mises en examen dans le cadre d’une enquête sur un vaste trafic international de stupéfiants dans le sud de la France, qui a notamment conduit à la saisie de deux tonnes de résine de cannabis, selon un communiqué de presse du parquet de Marseille.

L’enquête menée par la section de recherches (SR) de Marseille et le groupement de gendarmerie départementale du Vaucluse a démarré après le démantèlement d’un premier réseau par la SR de Marseille, en février 2022. Les investigations se sont alors concentrées sur « un individu fraîchement libéré de prison ».

« Les investigations révélaient l’organisation de nombreux convois de type go fast organisés à partir de hub d’approvisionnement situés dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône ou dans les Pyrénées-Orientales, permettant d’alimenter des cités des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var », ajoute le parquet. Les enquêteurs parviennent à mettre à jour une filière très organisée. Les trafiquants s’approvisionnaient en Espagne à l’aide de ressortissants français installés là-bas, et ramenaient lors de leurs voyages réalisés plusieurs fois par semaine « plusieurs centaines de kilos de stupéfiants ».

Une quinzaine de personnes interpellées

« L’enquête permettait de mettre au jour l’existence de plusieurs filières d’approvisionnement permettant aux organisations criminelles d’assurer la pérennité de leurs approvisionnements », ajoute le parquet. Les enquêteurs ont mis la main vendredi dernier sur 1,4 tonne de cannabis dans un semi-remorque. Le chauffeur a été interpellé, ainsi que 14 personnes dans le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.

Après la réalisation de différentes perquisitions aux domiciles et dans les sociétés de ces personnes, 580 kg supplémentaires étaient saisis, portant à deux tonnes la quantité totale. Les 400 gendarmes mobilisés ont également pu mettre la main sur des armes de poing et d’épaules, des véhicules, des montres et objets de luxe, ainsi que de l’argent en espèces et sur les comptes bancaires. Une dernière personne a été interpellée à Malaga par la police espagnole mardi, sur mandat d’arrêt. « A l’issue des gardes à vue, 11 personnes, dont certaines connues dans le milieu du narco-banditisme, étaient mises en examen et 9 placées en détention provisoire », conclut le parquet.