Un important incendie est en cours au nord de Nantes depuis 13h20. Le panage de fumée noire est visible de très loin, jusqu’au sud de la ville. Le feu s’est déclenché au niveau de la zone commerciale de la route de Vannes, entre Nantes et Orvault, à proximité des quartiers Beauséjour et Plaisance. Selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis), les flammes ravageraient le magasin d’ameublement et de décoration Centrakor.





De gros moyens sont à l’œuvre pour combattre le sinistre et sécuriser le périmètre, notamment une vingtaine de véhicules de pompiers. Plus de 50 sapeurs-pompiers sont également à l'action. La présence d’éventuelles victimes n’a pas encore été communiquée par les secours.