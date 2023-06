Dégazage sauvage ? Accident ? L’origine d’un épisode de pollution marine aux hydrocarbures, détecté dimanche, sur le rivage de Menton, près de Nice, était toujours « indéterminée » ce lundi, selon la préfecture des Alpes-Maritimes. « À première vue, il s’agit de rejets en mer », a avancé de son côté la commune, en réponse à un commentaire posté sur Facebook. Elle a en tout cas décidé de maintenir l’interdiction de la baignade « tant que les résultats d’analyse [de l’eau] ne seront pas positifs ».

L’alerte était donnée vers 15 heures, dimanche, sur la plage du Borrigo, entre le casino et le jardin Elisée-Reclus. Des traces « d’irisation de surface et quelques résidus solides en suspension » étaient observées « sur une longueur de 300 mètres » et à seulement « 20 mètres du bord », détaillaient les services de l’Etat. Une opération menée par les pompiers, la police municipale et les équipes du port de Menton a été immédiatement menée pour tenter de traiter ces polluants.









Dans la foulée, le maire signait un arrêté pour l'« interdiction temporaire de baignade et d’activités nautiques ». Il est toujours en vigueur. Sollicitée ce lundi par 20 Minutes, la municipalité explique être dans l’attente des derniers résultats d’analyse pour statuer. Et « tant qu’ils ne seront pas positifs, l’interdiction ne sera pas levée », précise-t-elle.