Il a été mis en examen pour meurtre aggravé samedi soir, avant d’être incarcéré. En garde à vue, Fabien C., avait reconnu avoir tué son ex conjointe Aline à son domicile de La Guyonnière, près de Montaigu, en Vendée. Jeudi 1er juin, le corps sans vie de cette femme de 39 ans travaillant dans l’usine voisine Sodebo avait été retrouvé par les pompiers. Ce sont les parents du suspect qui avaient alerté les secours, après avoir reçu un appel de leur fils expliquant qu’il « pensait avoir tué son ex-compagne ».





Le couple, marié en 2012, était séparé depuis 2021 et une procédure de divorce était en cours. Leur fille de 8 ans habitait au domicile de sa mère, âgée de 39 ans. Interpellé à son domicile, Fabien B. a raconté lors de sa première audition de garde à vue, s’être rendu au domicile de son ex-conjointe pour « avoir une discussion avec elle sur l’exercice du droit de visite ». Il a dit lui avoir porté deux coups de couteau, l’un au bras gauche et l’autre au niveau des côtes, selon le parquet. Leur fillette, présente et endormie au moment des faits, a été prise en charge à l’hôpital.

Déjà condamné pour des appels malveillants

Fabien B. avait été condamné à une peine d’amende avec sursis en février 2022 pour des appels téléphoniques malveillants à son ex-femme ainsi que pour atteinte à l’intimité de la vie privée. Il avait également fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle en avril 2023 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et malgré suspension du permis de conduire.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en France en 2021 par rapport à l’année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l’Intérieur. Parmi les femmes tuées par leur conjoint, 35 % étaient victimes de violences antérieures de la part de leur compagnon.