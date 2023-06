Fin de cavale. Un ancien militaire, en fuite depuis près d’un an après avoir été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de son épouse, a été arrêté jeudi à Metz. L’homme a été « arrêté dans le cadre de la mise à exécution de la condamnation prononcée par la cour d’assises des Alpes-Maritimes et du mandat d’arrêt décerné contre lui », a indiqué le procureur de la République de la ville mosellane Yves Badorc, confirmant une information du quotidien Le Républicain Lorrain. « Il a été présenté au parquet de Metz et incarcéré », a précisé le magistrat.

Le jour de Noël 2017, cet ex-militaire de 43 ans avait poignardé à mort sa femme, âgée de 41 ans, sous les yeux de leurs trois enfants de 9, 14 et 15 ans, à Toulon (Var). Jugé par la cour d’assises du Var en avril 2021, il avait été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

Condamné par contumace

Ayant interjeté appel, il a été remis en liberté en raison d’un retard dans la programmation de son second procès : sa détention provisoire, trop longue, était devenue arbitraire. Il était soumis à différentes obligations par son contrôle judiciaire, en attendant son procès en appel, prévu en juillet 2022. Mais le jour de l’audience, l’intéressé ne s’était pas présenté. Condamné alors par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises des Alpes-Maritimes, un mandat d’arrêt a été décerné contre lui.

Yves Badorc a salué le travail des enquêteurs de la compagnie de gendarmerie Boulay (Moselle), qui ont repéré l’appartement du fugitif dans le village de Varize. A leur arrivée, jeudi, le fugitif avait quitté les lieux. Mais aidés par les hommes du PSPG (Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie) de Cattenom, les gendarmes ont finalement pu l’arrêter dans un hôtel installé sur le site du Technopôle de Metz.