Un adolescent âgé de 16 ans a été interpellé et placé en garde à vue mercredi à Nantes pour avoir commis des violences à l’intérieur d’un lycée public. Les faits ont été commis en milieu de matinée au sein du lycée professionnel Michelet, dans le quartier du même nom. Un élève, exclu de l’établissement quelques jours plus tôt, a fait irruption dans l’enceinte et s’en est pris violemment à un autre lycéen, tout juste âgé de 18 ans, rapporte le procureur de la République, Renaud Gaudeul.

Le jeune agresseur présumé « aurait en particulier asséné des coups à l’aide d’un parpaing au niveau du visage. La victime bénéficie d’une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours », ajoute le procureur.

Un surveillant venu séparer les protagonistes a également été légèrement blessé. L’adolescent de 16 ans sera déféré au parquet de Nantes ce vendredi.