« Vous aussi vous avez ressenti le tremblement de terre ? » « Tout a bougé ». « Les baies vitrées ont vibré ». Mercredi après-midi, sur les coups de 17 heures, les témoignages fleurissent de Cannes (Alpes-Maritimes) à Fréjus (Var). Dans des messages postés sur les réseaux sociaux, des Azuréens sont persuadés d’avoir été témoins de plusieurs « séismes ». Même le maire de la cité des festivals David Lisnard (LR) évoque sur Twitter « deux secousses consécutives » et rappelle que « le risque sismique dans notre secteur n’est pas de l’ordre du mythe ».

Sauf que voilà, ni le Bureau central sismologique français, ni le Réseau national de surveillance sismique n’ont relevé quelconque événement significatif à cette heure-là. Le survol d’avions militaires serait donc en cause ? Non plus. Cette thèse pourtant jugée la plus probable parmi les observateurs avertis, est infirmée à 20 Minutes par l’armée.

« Le phénomène ressenti le mercredi 31 mai ne correspond à aucune mission ou activité particulière de l’armée de l’Air et de l’Espace, et notamment à aucun vol supersonique », nous a assuré une porte-parole. La vérité est ailleurs et le mystère reste, à date, entier.