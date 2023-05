Depuis mardi 17 h 30, la petite Eloida, 6 ans, a disparu dans le secteur du Castel à Floirac, près de Bordeaux. La petite fille trisomique a les cheveux châtain foncé. Elle portait des tresses, un short gris avec des cœurs multicolores et un haut blanc, au moment de sa disparition.

Les forces de l’ordre, pompiers, agents municipaux, réservistes et élus floiracais ont activement recherché la fillette ce mardi sur les secteurs du Haut Floirac, de Dravemont et des Plateaux. Les recherches, infructueuses, ont été interrompues tard mardi soir. Elles ont repris ce mercredi matin « sous le pilotage de la police nationale avec un effectif de policiers d’agents municipaux, de réservistes et de quelques volontaires, nécessairement tous encadrés et pour le moment suffisant en nombre », précise la ville dans un post sur sa page Facebook. La ville de Floirac y communique sur l’avancée des recherches et demande aux personnes qui pourraient détenir des informations de contacter le 17.