Un homme, accusé de s’être livré à un trafic de stupéfiants via Snapchat, a été interpellé la semaine dernière par les policiers des Pyrénées-Orientales. Le suspect a été surpris un peu par hasard, par les agents de la brigade anticriminalité, alors qu’il discutait avec un piéton. Suspectant une transaction de drogue, les policiers ont suivi son véhicule, et l’ont contrôlé, une fois garé. De la résine de cannabis et de l’argent liquide ont été retrouvés.

Une perquisition, au domicile du suspect, a permis aux policiers de découvrir près de 7 kg de résine de cannabis, plus d’1 kg d’herbe de cannabis, 32 g de cocaïne et 2.370 euros en espèces. Placé en garde à vue, l’homme a reconnu qu’il s’adonnait à la revente de stupéfiants via ce très populaire réseau social, depuis le mois de février.