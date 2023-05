Le parquet de Chartres cherche « à comprendre les conditions dans lesquelles ce triple homicide aggravé a pu être commis. » L’homme soupçonné d’avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants, retrouvés morts jeudi à Dreux (Eure-et-Loir), a été mis en examen pour « homicides volontaires aggravés » et placé en détention provisoire, a annoncé lundi le procureur de la République de Chartres.

L’ex-conjoint de 46 ans en cavale a été arrêté dans les Yvelines samedi, et nie les faits devant les enquêteurs. Mis en examen lundi soir « des chefs d’homicides volontaires aggravés de la femme et de ses deux enfants » le principal mis en cause « a continué de contester toute participation à ces faits en indiquant qu’il était victime d’un complot », a indiqué le procureur Frédéric Chevallier dans un communiqué.

Tentative d’autostrangulation

Depuis son arrestation à Plaisir (Yvelines) dans une boutique de téléphonie, cet homme « nie toute implication » dans les faits criminels sur lesquels il est interrogé, précisait dimanche le parquet dans un communiqué. Déféré dimanche à Chartres, le quadragénaire a provoqué un incident inattendu au tribunal en tentant « de s’autostranguler » avant son passage devant le juge des libertés et de la détention (JLD), a expliqué Frédéric Chevallier. Placé en observation quelques heures dans un hôpital au Coudray, près de Chartres, où il devait voir un médecin psychiatre, le quadragénaire a pu revenir dans la soirée au tribunal judiciaire pour être présenté au JLD.









« Dorénavant, l’enquête criminelle va se poursuivre sous la direction du juge d’instruction qui va diligenter toute investigation utile pour comprendre les conditions dans lesquelles ce triple homicide aggravé a pu être commis et appréhender au mieux les contours de la personnalité du mis en examen », a expliqué le procureur de Chartres. Les autopsies des trois corps sont prévues mardi.