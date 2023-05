Ce n’était pas l’ami du petit-déjeuner qui est passé dimanche à La Neuville-Chant-d’Oisel (Seine-Maritimme). Dans les boîtes aux lettres des habitants de cette commune à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Rouen, se trouvait un tract néonazi. Dessus, tout ce qui peut faire rendre son petit-déjeuner : croix gammées, antisémitisme, racisme, homophobie, etc.

Le maire LR de la commune Julien Demazure a annoncé sur BFM avoir « porté plainte pour incitation à la haine et incitation à la violence […], on a souhaité réagir très rapidement pour pouvoir essayer de retrouver cet individu qui, visiblement, obéit à un réseau national. Ce serait un individu, selon toute vraisemblance, extérieur à la commune, et qui aurait perpétré cet acte de propagande nauséabonde. »

« Pistes » et « indices »

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. « On a d’ores et déjà quelques pistes, le maire de La Neuville-Chant-d’Oisel. Nous avons des indices qui nous permettent d’identifier un profil et nous espérons que nous pourrons mettre un nom prochainement sur cette personne. »

Pour de tels actes, l’auteur des faits encourt un an d’emprisonnement et une amende de 45.000 euros.