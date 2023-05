Un homme de 46 ans, suspecté des homicides de son ex-épouse et de ses deux enfants, a été arrêté samedi matin dans les Yvelines, a annoncé le procureur de la République de Chartres. « L’ex-conjoint de la femme décédée et père des deux enfants également décédés, a été interpellé sur la commune de Plaisir dans les Yvelines », a indiqué le procureur Frédéric Chevallier dans un communiqué, confirmant une information de France info. Placé en garde à vue, l’homme va être « entendu par la police judiciaire d’Orléans sur les faits d’homicides volontaires aggravés », a précisé le procureur.

Une femme et deux enfants ont été retrouvés morts jeudi matin à Dreux, en Eure-et-Loir. Les secours ont découvert les corps de la femme, née en 1987, et ceux de ses deux enfants, une adolescente de 13 ans et un bébé (un garçon) d’environ 18 mois. Les corps présentaient des plaies, probablement causées par arme blanche, selon le procureur, qui a saisi la direction territoriale de la police judiciaire d’Orléans.

