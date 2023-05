Aucun blessé n’est à déplorer. Mais si les pièges laissés par le locataire que les forces de l’ordre étaient venues expulser d’un appartement de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ce jeudi avaient fonctionné, les conséquences auraient pu être dramatiques.

En entrant dans le logement en question par le balcon plutôt que par la porte d’entrée, les policiers ont découvert, relié à cette dernière, un engin « explosif constitué d’un déclencheur, d’un jerrican de gazole et d’une bombonne de gaz », indique le procureur de la République de Grasse. « Un dispositif d’électrocution était également apposé sur les fenêtres et baies vitrées de l’appartement », précise le magistrat. Le locataire, retrouvé loin de la scène ce jeudi, a été interpellé et placé en garde à vue.

« Tentative d’assassinat »

Sur place, en tout cas, les services de déminage immédiatement appelés à la rescousse ont pu sécuriser les lieux sans qu’aucune de ces machines, capables a priori de tuer ou au moins de sérieusement blesser, ne se déclenche.

La sûreté départementale de Nice a été saisie et le locataire de l’appartement piégé, âgé de 56 ans, a été interpellé rapidement dans une commune limitrophe. Il a été placé en garde à vue des chefs de « tentative de destruction d’un bien par un moyen dangereux pour les personnes », « tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique » et « tentative de meurtre d’un officier public ou ministériel ».