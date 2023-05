On ne peut pas parler de cold case, car la justice s’est déjà prononcée. L’affaire Seznec n’en demeure pas moins un mystère et continue toujours d’intriguer après un siècle. Car dans ce dossier criminel, point de cadavre, ni arme du crime ou de mobile bien défini. Les faits remontent au 25 mai 1923 quand Pierre Quéméneur, conseiller général du Finistère, disparaît alors qu’il partait pour un voyage d’affaires à Paris. Après plusieurs semaines d’enquête, Guillaume Seznec, son ami et associé qui l’accompagnait en voyage, est arrêté pour meurtre puis condamné un an plus tard au bagne à perpétuité.

Le négociant en bois installé à Morlaix (Finistère) passera vingt ans à Cayenne avant d’être gracié et de revenir en métropole en 1947. Depuis sa condamnation, sa famille se mobilise pour faire reconnaître son innocence avec quatorze demandes de révision du procès qui ont été déposées, toutes refusées. De nombreuses hypothèses ont également circulé au fil des années dans cette affaire que 20 Minutes vous résume dans une vidéo.