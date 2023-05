Le réalisateur de clips Valentin Petit est décédé dans un crash d’avion

Il avait travaillé avec les plus grands noms de la musique. Ce samedi, le réalisateur de clips Valentin Petit, 32 ans, est décédé dans le crash d’un avion de tourisme en Suisse, qui a fait trois victimes.

Samedi matin, l’avion avait décollé de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, avant de s’écraser vers 10h20 dans « une zone de forêt, dans un secteur difficile d’accès », a indiqué la police de Neuchâtel. A bord de l’appareil se trouvaient le pilote septuagénaire, le réalisateur et une autre personne, qui ont tous les trois trouvé la mort.

Un cadeau d’anniversaire

« C’était un cadeau d’anniversaire qu’un proche lui avait offert », a indiqué au Berry Républicain Didier Petit, le père de Valentin, qui devait fêter ses 33 ans ce lundi. « Dévastés » depuis qu’ils ont appris la nouvelle ce dimanche, les parents du jeune homme vont désormais « devoir récupérer le corps, qui doit d’abord être autopsié, pour le ramener chez nous, a précisé Didier Petit. Je ne pensais pas devoir un jour affronter cette épreuve. »

La police n’a pas donné d’autres informations sur les circonstances du drame. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de la Confédération, afin de déterminer les causes du crash.

Réalisateur pour Pharrell Williams, Rosalía et Nekfeu

Décrit par ses parents comme un fils « passionné et créatif, qui s’était donné les moyens de vivre la vie qu’il voulait », Valentin Petit s’était fait un nom dans le monde de la réalisation de clips. Il avait ainsi collaboré avec nombre d’artistes français et internationaux : Nekfeu, Roméo Elvis, Raphaël, mais aussi Pharrell Williams et Rosalía.

Il avait également réalisé des spots publicitaires pour des marques telles que Puma, Adidas, Peugeot ou encore Balmain. Et avait réalisé un spot de présentation des JO 2024 de Paris.