Les faits remontent à samedi, 18h45. En plein Festival de Cannes, alors que la Croisette se remettait à peine de la montée des marches événement de Scorsese, Di Caprio et De Niro, un homme a réussi à s’introduire sur une plage privée, avant d’en repartir avec près de 50.000 euros de matériel et de bouteilles de vin, a-t-on appris auprès de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Alpes-Maritimes. Interpellé grâce à la vidéosurveillance, il a été déféré lundi en vue d’une comparution immédiate.

C’est en se faisant passer pour un employé de groupe Barrière, notamment propriétaire des hôtels Majestic et Gray d’Albion, que cet individu a pû agir sans éveiller les soupçons. Avant de faire son marché sur la plage, il passait d’abord par les vestiaires où il dérobait un uniforme de la marque mais aussi un sac de luxe et d’autres affaires.

De la vaisselle et du linge

Grimé en salarié, il chargeait ensuite sur un chariot une cafetière professionnelle à 40.000 euros, un ordinateur, de la vaisselle ou encore du linge mais aussi quatre cartons de rosé et quatre magnums d’un autre cru, détaille la DDSP. Pas inquiété, il emmenait tout ça, porté sur des roulettes, jusqu’à son véhicule stationné à proximité.

Coincé et arrêté suite à l’exploitation des enregistrements vidéo, il a reconnu les faits face aux enquêteurs et expliqué avoir agi sous l’effet de l’alcool. Il va devoir en répondre devant la justice. En attendant, la totalité du butin a été retrouvée et restituée.