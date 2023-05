Démarrage en trombe et vitesse largement au-dessus des 50 km/h réglementaires et plus près des 100 km/h… Un véhicule s’est fait remarquer dimanche matin sur un boulevard de Besançon. De quoi attirer l’attention, aussi, de policiers. Qui n’étaient pas au bout de leur surprise.

Quand la conductrice s’est arrêtée, sans souci, ils ont découvert qu’elle n’était pas titulaire du permis de conduire, rapporte L’Est Républicain. Et que la eune femme âgée de vingt-deux ans ne roulait pas seule ! Son enfant de trois ans était attaché à l’arrière, mais pas dans un siège adapté. Pour couronner le tout, la chauffarde a indiqué avoir consommé de l’alcool la veille.

Interpellée puis placée en garde à vue, elle sera prochainement convoquée au tribunal.