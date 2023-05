Une fausse alerte mais une vraie intervention. Une chasse au crocodile s’est improvisée lundi au pied du vieux pont de Bergerac, dans les eaux de la Dordogne, pour tenter d’attraper le redoutable animal qui s’est avéré être un faux.

En fin d’après-midi, la commune postait un message très sérieux sur sa page Facebook, invitant ses habitants « à éviter le secteur » du quai Garrigat, en centre-ville, « fermé à la circulation suite à la découverte d’un présumé "crocodile" ». « Un passant nous a appelés car il avait vu quelque chose ressemblant à cet animal dans la rivière », ont expliqué les secours.

Deux heures d’intervention

Une dizaine de pompiers, dont des plongeurs, se sont rendus sur place peu après 16 heures, rejoints par la gendarmerie et l’Office français de la biodiversité. Utilisant perches et filets pour approcher prudemment la bête, les spécialistes de la brigade nautique ont finalement ressorti de l’eau, deux heures plus tard, un spécimen imitant parfaitement la morphologie du crocodilidé.

[insolite] les @pompiers24 sont intervenus pour 1 crocodile dans la rivière à Bergerac. L'animal était faux. Le sauvetage des animaux est l'une des missions des SP et sont toujours prêts à intervenir, mais nos ressources sont précieuses et ne doivent pas être utilisées à tort ! pic.twitter.com/IHeEXtSkct — SDIS 24 (@pompiers24) May 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Malheureusement, l’animal est bien décédé. Un grand bravo au SDIS 24 », a écrit la municipalité une fois l’alerte levée. Avant de préciser rapidement, photos à l’appui, que l’animal était bien un « faux ».