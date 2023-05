Un drame s’est joué dans les couloirs de l’hôpital de Reims. Une infirmière et une secrétaire médicale ont été blessées à l’arme blanche lundi en début d’après-midi et le pronostic vital de l’une d’elles est engagé, a indiqué le parquet de Reims, confirmation une information du quotidien L’Union.

«Une enquête pour tentative d'’ssassinat a été ouverte et confiée au commissariat central de Reims », a indiqué Matthieu Bourrette, procureur de Reims, précisant qu'’ne personne avait été interpellée.

Un homme interpellé, une enquête ouverte

Selon les renseignements recueillis par L’Union, l’individu est arrivé au premier étage de l’établissement en tenant des propos incohérents avant de sortir un couteau de cuisine. Il aurait alors poignardé une infirmière après s’être introduit dans un vestiaire, avant de s’en prendre à une secrétaire.

«J’exprime ma vive émotion après la violente agression, en début d'’près-midi, d'’ne infirmière et d'’ne secrétaire médicale au CHU de Reims, a écrit sur Twitter le ministre de la Santé, François Braun. Pour assurer les équipes de mon soutien et de celui de mon ministère, je me rendrai sur place lundi soir ».