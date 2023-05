Ils sont tombés en panne et ont terminé en prison. En rade sur la voie rapide entre Vannes et Nantes, des frères jumeaux de 19 ans ont été pris en stop jeudi par une jeune conductrice, rapporte Ouest-France. Sur le trajet, l’un des deux jeunes a sorti un couteau avant de pointer la lame sur la tempe de l’automobiliste et de lui réclamer son téléphone portable.

Cette dernière ne s’est toutefois pas laissé faire. Profitant d’un ralentissement au niveau du centre commercial Atlantis à Saint-Herblain, la jeune femme s’est mise à klaxonner de toutes ses forces pour attirer l’attention des autres automobilistes et faire fuir ses agresseurs, précise le quotidien. Les jumeaux ont été interpellés un peu plus tard par la police. Dans leurs poches, les policiers ont retrouvé les clés de la voiture tombée en panne. Il s’est finalement avéré que le véhicule avait été volé le 12 mai à Redon (Ille-et-Vilaine), les deux frères ayant menacé le propriétaire avec un couteau avant de lui dérober sa voiture. Déférés devant le parquet samedi, les deux jeunes ont été écroués en attendant leur procès.