Elle était portée disparue depuis la veille et une soirée passée en discothèque. Le corps sans vie d’une jeune femme d’une vingtaine d’années a été découvert vendredi vers 19h30 dans l’enceinte de la base navale de Brest (Finistère), a-t-on appris auprès de la préfecture maritime de l’Atlantique. Selon les premiers éléments, la jeune femme aurait chuté du jardin de l’Académie de marine, à proximité de la porte Surcouf.

La thèse accidentelle est privilégiée par les enquêteurs même si l’hypothèse d’un geste désespéré n’est pas non plus totalement exclue, précise Ouest-France. Une autopsie du corps de la victime devrait avoir lieu en début de semaine et une enquête, confiée à la gendarmerie maritime, a été ouverte.