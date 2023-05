Ce jeudi matin, quatre personnes ont été gravement blessées à l’arme blanche dans une habitation des Ulis, en Essonne. Selon nos confrères du Parisien, un homme de 37 ans a poignardé quatre membres de sa propre famille, dont son père, conseiller municipal de la majorité communale. Le suspect a pu être interpellé.

Le drame est survenu aux alentours de 10 heures, dans un pavillon appartenant à la famille Mouhounou, dont le père, Jean-Gaston, est conseiller municipal des Ulis. Dans des circonstances qui demeurent inconnues, l’un des enfants de la famille, âgé de 37 ans, a poignardé son père, sa mère et ses deux sœurs.

Pronostic vital engagé pour les quatre victimes

Selon nos confrères, le suspect, qui est atteint de troubles psychologiques, s’est barricadé dans une pièce de la maison lorsque la police est arrivée sur les lieux. Il a finalement pu être interpellé après avoir tenté de mettre le feu au domicile familial.

Après que le mis en cause a été maîtrisé par les policiers, les secours ont pris en charge les victimes. Toutes, gravement blessées, ont été admises dans des hôpitaux du secteur avec des pronostics vitaux engagés. Selon le Parisien, la mère et les deux filles sont entre la vie et la mort. Une enquête a été ouverte.