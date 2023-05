Une enquête pour « injure publique envers le président » et « provocation à la rébellion » a été ouverte après la découverte d’affiches caricaturant Emmanuel Macron en Adolf Hitler, a-t-on appris, jeudi, auprès de la procureure, confirmant une information de La Provence.

Ces affiches sont une reproduction d’une fresque murale, réalisée par l’artiste Letko, à Avignon, avant d’être effacée, en avril, à la demande de l’agglomération du Grand Avignon, propriétaire du bâtiment où elle avait été peinte. Une trentaine de ces affiches a été placardée sur les quelque 120 panneaux publicitaires de la ville, laquelle a annoncé qu’elle allait porter plainte.

Le « 49.3 » en guise de moustache

Elles présentent le chef de l’Etat en costume, les cheveux grisonnants et les chiffres « 49.3 » en guise de moustache, encadré des mots « Non merci » et du hashtag #agirousubir, selon des photos publiées par le quotidien La Provence.





Je condamne avec la plus grande fermeté ces affiches déployées à #Avignon.



Cette comparaison d’@EmmanuelMacron est d’une gravité extrême. La France est un État de droit, démocratique et républicain.



La liberté d'opinion/d'expression évidemment, les comparaisons obscènes non. pic.twitter.com/3LhQddSm9V — Clément Tarpin-Lyonnet (@CTarpinLyonnet) May 18, 2023



Les auteurs de ce placardage sauvage encourent des peines de deux mois de prison et 7.500 euros d’amende au titre de la provocation à la rébellion, et 12.000 euros d’amende délictuelle pour l’injure au président, a précisé à l’AFP la procureure d’Avignon Florence Galtier.

« Jusqu’où iront-ils dans l’indignité et dans l’abject ? Il est grand temps de sanctionner de la façon la plus sévère possible ceux qui s’adonnent à de telles campagnes odieuses », a réagi sur Twitter le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, ex-LR qui a rallié le président de la République. De son côté, la section du Vaucluse des Patriotes, le mouvement de Florian Philippot, a salué la « belle réponse des Vauclusiens qui signifient leur refus du 49.3 et de l’autoritarisme #macronistes ».