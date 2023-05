Heures brunes. Le cortège était essentiellement composé de jeunes hommes, cheveux courts, habillés de sombre, visages masqués. Au pas cadencé, rythmé pas des chants militaires, ils défilaient, mardi soir, dans les rues d’Annecy. Drapeau tricolore ou arborant la croix la Savoie dans une main, flambeau dans l’autre. Voici ce que l’on peut voir dans cette vidéo, postée sur Twitter par le « Syndicat des fleuristes », autoproclamé « groupe de patriotes français ». On y entend aussi, sur fond de musique dramatique, ces hommes hurler « la France aux Français ». Une manifestation non autorisée qui renvoie une « image nauséabonde » a dénoncé un conseiller municipal auprès de nos confrères de France info.

« En mode KuKluxKlan »

Après qu’ils ont défilé dans les rues d’Annecy, sans avoir demandé l’autorisation et sans avoir été inquiétés par les forces de l’ordre, les membres du « Syndicat des fleuristes » ont tranquillement publié sur Twitter le montage de leur manifestation. « Voilà où mène la permissivité de Darmanin pour les bandes de violents d’extrême droite qui l’acclament. De ville en ville, ça se répand », a réagi sur la même plateforme, Jean-Luc Mélenchon. Le patron de LFI commentait d’ailleurs le tweet de Raphaël Arnault, « porte-parole de la Jeune garde anti fasciste », qui une parade à Annecy « en mode KuKluxKlan ».





⚠️ Hier soir des milices d’extrême-droite ont paradé à Annecy en mode KuKluxKlan…



Ce sont les mêmes milices qui avaient agressé des supporters marocains & français qui faisaient la fête ensemble lors de leurs ratonnades anti-Maroc. pic.twitter.com/vKafvdd7vh — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) May 17, 2023



Auprès de nos confrères de France Bleu, Fabienne Grébert, conseillère régionale et présidente des écologistes à la région Auvergne-Rhône-Alpes, a déclaré : « cette manifestation me fait froid dans le dos dans ma ville », ajoutant qu’un tel défilé avait « un parfum de 1934 ». Une « image nauséabonde » pour le conseiller municipal d’opposition à Annecy, Antoine Grange, lequel a déclaré sur Twitter : « S’appropriant le drapeau tricolore et celui de la Savoie, ils défilent cagoulés dans un lourd silence dans le pays des Allobroges, dont l’hymne consacre pourtant cette terre comme une terre d’asile et sûreté ».