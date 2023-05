Il avait créé un faux profil sur un site qui propose des rencontres sexuelles. Mais la suite du scénario était toute autre. Mardi, un jeune homme de 18 ans était jugé à Rennes pour « extorsion avec violences » après avoir piégé deux hommes via ce stratagème, au mois d’avril en Ille-et-Vilaine, d’après le journal Ouest-France.

Le premier a tenté de s’enfuir quand il a découvert le pot aux roses. Rattrapé par le mis en cause et son complice, il a été frappé avec une matraque et délesté de son téléphone et de 200 euros. Le second, menacé, a été dépouillé de 300 euros.

Le jeune homme, qui a expliqué avoir besoin d’argent, a été condamné à 18 mois de prison dont 12 mois avec un sursis, rapporte le quotidien. Son complice, mineur, sera convoqué devant le tribunal pour enfants.