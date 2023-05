« Cette fois, les opposants sont allés trop loin », grogne Jean-Alexandre Trogneux. Son fils, Jean-Baptiste, a été agressé lundi soir à Amiens, après l’interview d’Emmanuel Macron, selon une information du Courrier Picard confirmée par BFMTV. Il est le petit-neveu de Brigitte Macron, la femme du président de la République.

« Une dizaine de personnes se sont dirigées vers notre boutique du centre-ville d’Amiens après la prise de parole du président à la télévision. Ils faisaient partie d’un groupe de manifestants qui se rassemblent régulièrement devant l’hôtel de ville », raconte Jean-Alexandre Trogneux. Son fils « a reçu des coups de poing, des coups de pied. Il s’est mis en boule pour se protéger mais il a des blessures à la tête au visage au genou et à un doigt », poursuit-il.









Huit personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, selon une source policière interrogée par BFMTV. Il s’agit de six hommes et de deux femmes, d’après le père de la victime. « On n’a rien à voir avec la politique économique et sociale menée dans le pays. Emmanuel Macron n’a aucune part dans notre commerce », s’agace encore Jean-Alexandre Trogneux, un des responsables de la célèbre chocolaterie Trogneux à Amiens.