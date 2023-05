Une scène d’horreur en pleine fête foraine. Dimanche 30 avril, à la Foire du Trône, installée à la lisière du bois de Vincennes, un jeune enfant a été grièvement blessé après la défaillance mécanique d’un manège, comme l’explique BFM TV, à l’origine de cette information. Que s’est-il passé ? Comment évolue son état de santé ? Quelles suites judiciaires ? 20 Minutes fait le point sur cette affaire.

Que s’est-il passé ?

Accompagné par sa tante, un jeune garçon de 4 ans se rend à la célèbre fête foraine. Tous deux décident de tester l’attraction Crazy Fabrik, un manège au parcours ludique. Mais le jeune enfant trébuche sur l’un des tapis roulants de l’installation. Lors de sa chute, le mécanisme du manège ne s’arrête pas et la main de la petite victime est happée.

« Il est entraîné au bout du tapis et c’est instantané : il est avalé par la machine et il hurle, il crie. On voit tout de suite qu’il y a quelque chose de très grave », précise sa tante au micro de BFM TV. Cette dernière, qui a rapidement porté secours à son neveu, assure qu’aucun membre du personnel, en état de choc, n’a réagi.

L’un des doigts, ainsi que les artères et les nerfs du petit garçon ont été sectionnés. Les premiers soins lui sont prodigués par un pompier en civil, avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital.

Comment évolue l’état de santé de la jeune victime ?

Pour conserver son doigt, la victime a dû subir une autotransplantation. Mais il n’est pas sorti d’affaire, puisqu’il risque l’amputation de la main. Environ 50 minutes après l’accident, la victime a été transportée à l’hôpital par les services de la protection civile.

Quelles suites judiciaires à l’affaire ?

Après l’accident, la famille a déposé une plainte pour blessures involontaires. Une enquête est ouverte, confiée au commissariat du 12e arrondissement de Paris. Selon les informations des organisateurs, rien d’anormal n’avait été relevé par la commission de sécurité, passée contrôler l’installation seulement quelques jours avant l’accident. Le manège répond d’ailleurs aux normes de sécurité européenne. « C’est un accident dramatique. Les forains sont très tristes pour l’enfant et sa famille », ont réagi les représentants de la Foire du Trône, contactés par Le Parisien.

L’an dernier, après une erreur humaine, six personnes ont été blessées par une collision de deux wagons de manège. Toujours à la Foire du Trône lors de l’édition 2022, un forain est décédé, percuté par une nacelle de montagnes russes.