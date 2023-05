Deux personnes sont en garde à vue dimanche pour « meurtre » après la découverte, dans la nuit, du corps d’un quinquagénaire dans sa cage d’escalier, porteur de plaies évocatrices de « coups de couteau », a-t-on appris auprès du parquet de Douai (Nord). La victime, un père de famille né en 1966, vivait dans cet « immeuble d’habitations » du quartier Roseraie de Douai. Son corps présente « des plaies pouvant laisser penser à des coups de couteau » ou faites à l’aide « d’un autre objet contondant », a indiqué à l’AFP le procureur, Frédéric Fourtoy.









Après de premières constatations effectuées par le commissariat de Douai, le parquet a « ouvert une enquête pour homicide volontaire, confiée à la police judiciaire de Lille ». « Un couple » composé d’un homme et une femme, ont été placés en garde à vue, a poursuivi le procureur, sans plus de précisions sur leur profil. Ils restent à ce stade « présumés innocents », a-t-il souligné. « L’enquête devra déterminer les circonstances du drame. On ne privilégie aucune piste à ce stade », a-t-il dit.