Le petit village de Saint-Laurent-des-Arbres, dans le Gard rhodanien, a été bouclé pendant plusieurs heures et ses habitants confinés lors d’une intervention de la gendarmerie, jeudi. Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) est intervenu tôt jeudi matin afin d’interpeller un homme sous le coup d’un mandat d’arrêt pour menaces et outrages.

Mais à leur arrivée, ils n’ont pas pu entrer dans la maison du mis en cause, qui s’était barricadé chez lui avec un fusil et se montrait menaçant envers les militaires. Ils ont rapidement été épaulés par les hommes de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) d’Orange, une ville du Vaucluse, située de l’autre côté du Rhône, accompagnés d’un négociateur.

Village bouclé et habitants confinés

Celui-ci est alors entré en contact avec le forcené, entamant un long échange de plusieurs heures. L’homme a finalement accepté de se rendre sans violence en début d’après-midi, permettant à ce village de 2.909 habitants, situé à une trentaine de kilomètres à l’est de Nîmes, de retrouver son habituelle quiétude.