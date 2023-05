L’acteur de la série « Nos chers voisins », Thierry Samitier, a été placé en garde à vue ce mardi matin par les policiers du commissariat du 3e arrondissement de Paris, apprend 20 Minutes de source proche du dossier. Agé de 59 ans, il est accusé d’avoir harcelé et agressé sexuellement Cécile*, une actrice de 43 ans avec laquelle il partageait l’affiche de la pièce « Boeing Boeing », au Théâtre Daunou, entre les mois d’octobre 2018 et de mars 2019.

Selon la plainte qu’elle a déposée en avril 2022, et que 20 Minutes a pu consulter, Thierry Samitier s’est montré entreprenant avec elle dès leur rencontre, en septembre 2018. A l’époque, il la complimente beaucoup et ne cesse de lui répéter : « Ta beauté me trouble ». Il se montre « très tactile », ce qui la met « très mal à l’aise ».

« J’étais bloqué entre lui et le miroir de la loge »

L’acteur, qui a participé à la sixième saison de « Danse avec les stars », s’amuse à la regarder avec insistance et à lui demander : « Qu’est-ce qui nous arrive ? » Ce à quoi Cécile répond inlassablement : « Bah rien. » Le 24 octobre 2018, Thierry Samitier fait irruption dans la loge où elle se démaquille. « J’ai senti qu’il collait son sexe contre mes fesses », a-t-elle raconté aux enquêteurs, sans pouvoir préciser s’il était en érection.

« J’étais bloqué entre lui et le miroir de la loge », a-t-elle ajouté. La comédienne parvient à le repousser avec son bras droit et retourne sur scène participer aux répétitions de la pièce. Quelques jours plus tard, alors qu’elle se prépare un café dans une loge, il tente de l’embrasser de force sur la bouche après l’avoir plaquée contre un mur. En quittant la pièce, elle lui demande fermement de cesser ses approches.

« Moi ? Moi ? Je mets la langue ? »

Cécile finit par se confier. Et elle apprend qu’elle n’est pas la seule femme de la troupe à être importunée par Thierry Samitier. Les comédiennes en ont assez qu’il essaie de mettre sa langue dans leur bouche lors des scènes de baiser. D’autant plus qu’il est compliqué pour elles, de réagir sur scène. « Il y avait 500 personnes dans la salle à chaque représentation, nous ne pouvions pas sortir de nos personnages », a souligné Cécile dans sa plainte. A la fin d’une représentation, elles le prennent à partie et lui demandent d’arrêter de les embrasser avec sa langue. L’acteur fait mine d’être étonné. « Moi ? Moi ? Je mets la langue ? ». Ce à quoi la plaignante répond : « Bah oui Thierry, tu l’as fait avec moi la semaine dernière, t’as mis la langue. Maintenant tu t’arrêtes. »









Durant quelques jours, Thierry Samitier se tient correctement. Mais très vite, il recommence à importuner Cécile. « Par la suite il s’est mis à me harceler », a-t-elle assuré aux enquêteurs. « Il me bloquait dans les couloirs en me disant : "Pourquoi tu as peur de moi ?" Je prenais cela comme de l’intimidation. J’avais peur de lui. » En novembre 2018, elle est convoquée par le producteur de la pièce, Pierre Riglet, qui lui fait comprendre qu’elle devait « être dans un bon état d’esprit avec Thierry » si elle voulait partir en tournée. « Il m’a dit également que s’il devait choisir entre le reste de la troupe et Samitier, son choix était fait et ce serait Thierry. Il voulait que je reste dans la pièce et que je sois plus gentille avec Thierry qui s’est plaint d’être mis à l’écart. »

« Je n’ai rien dit de peur d’être virée de la pièce »

Cécile préfère cacher au producteur « tout ce que [lui] a fait vivre » Thierry Samitier. « J’étais très perturbée émotionnellement. De plus, j’avais besoin de ce travail, j’avais deux enfants en bas âge, j’avais besoin d’argent. » Elle pensait, à l’époque, que la pièce qui connaissait du succès « allait pouvoir lancer [sa] carrière ». « Je n’ai donc rien dit de peur d’être virée de la pièce. » Mais un soir, avant une représentation, l’acteur la menace et lui lance : « Ta carrière est finie, je vais t’écrabouiller ». Elle décide alors de déposer une main courante contre lui. Le producteur lui demande alors « de tenir jusqu’à la centième, gros évènement niveau presse ». Des mesures sont prises. « Thierry a été changé de loge. Il avait sa loge à l’étage et quelqu’un devait le surveiller. Mais cette personne ne pouvait rester près de lui H24. »

La plaignante a également confié aux policiers cette anecdote concernant le producteur de la pièce, Pierre Riglet. « Une fois, il nous a présenté Sand Van Roy, celle qui a déposé plainte pour viol contre Luc Besson. Une fois qu’elle est partie, il nous a dit à Marinelly et moi : "Vous voyez elle dit qu’elle a été violée par Besson et finalement, il y a eu un non-lieu". » La pièce a finalement été stoppée en mars 2019 après l'arrêt maladie de Cécile et d'une autre comédienne, comme l’a révélé à l’époque Mediapart. L’ancien footballeur Frank Lebœuf, devenu comédien, avait déposé par la suite une main courante pour relater les faits : « J’en veux à la production car ils n’ont pas fait grand-chose, si ce n’est de le sortir des loges. Cette pièce s’est arrêtée car deux femmes n’en pouvaient plus de ces agissements », a-t-il raconté à Mediapart.

Contacté par 20 Minutes, l’avocat de Thierry Samitier, Me Méhana Mouhou, n’a pas donné suite à nos sollicitations. Son client « conteste tous gestes inappropriés à connotation délictuelle envers les femmes », avait-il indiqué au Parisien en octobre 2019.