« On m’avait dit de me méfier. C’est quand même dingue ! » Fabrice Hamon n’en revient toujours pas de la mésaventure qui lui est arrivée jeudi en fin de journée. Alors qu’il allait au cinéma avec sa famille, cet habitant de Landunvez dans le Finistère a senti que quelque chose clochait avec sa voiture. Il s’est alors arrêté et a alors découvert stupéfait que quatre des cinq boulons de sa roue arrière gauche avaient été dévissés, révèle le média d’investigation breton Splann !





« Un boulon est tombé sur la route, un second allait le faire. Qui peut être inconscient à ce point pour mettre en jeu la vie d’une famille pour préserver ses sales habitudes », a réagi, photo à l’appui, Fabrice Hamon sur Instagram.

La journaliste Morgan Large également visée

Président de l’association Beauti-foul, qui lutte contre les pollutions agricoles, ce lanceur d’alerte publie régulièrement les résultats des analyses de l’eau qu’il prélève dans le Foul, un ruisseau qui traverse son jardin. « Je me bats pour que les autorités reconnaissent qu’il y a une pollution chronique et qu’elle est d’origine agricole », indique-t-il à nos confrères de Splann ! Selon lui, cette tentative de sabotage dont il a été victime est liée à ses prises de position. « C’est criminel ! Je n’en reviens pas », poursuit-il, indiquant qu’il allait déposer plainte ce vendredi midi. Militant écologiste, il se bat aussi contre l’extension d’une méga porcherie de 12.000 cochons sur sa commune.









Il y a un mois, la journaliste bretonne Morgan Large avait également porté plainte après avoir découvert que les écrous de la roue arrière gauche de sa voiture avaient été desserrés. Connue pour ses enquêtes sur l’agro-industrie et les atteintes à l’environnement, elle avait déjà été victime d’une tentative de sabotage en 2021.